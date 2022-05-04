4 травня 22:00 Онлайн
Реал --
Манчестер Сіті --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Реал – Манчестер Сіті: де і о котрій дивитись матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк, Олексій Андрейцев
4 травня, 14:23
Список трансляцій півфінального поєдинку у відповідь Ліги чемпіонів. Матч іспанської та англійської команд можна побачити на ТБ та в інтернеті

У першому матчі команди забили сім голів / Фото: REUTERS

Сьогодні визначиться суперник Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів. Вчора мерсисайдці обіграли Вільярреал і тепер чекають на переможця пари Реал – Манчестер Сіті.

Тиждень тому МанСіті на своєму полі обіграв Реал – 4:3.

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Коли матч. Поєдинок у відповідь відбудеться 4 травня. Початок о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Реал – Манчестер Сіті.

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Також поєдинок можна переглянути на платформі Меgоgо .

Хто переможець. Аналітики вважають, що англійський клуб має більше шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

Котирування на основний час:

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  • Перемога Реала – 3.25.
  • Нічия – 4.00.
  • Перемога Манчестер Сіті – 2.07.

Котирування на прохід:

  • Манчестер Сіті – 1.29.
  • Реал – 3.83.

Нагадаємо, що від цього сезону скасували правило виїзного гола. У разі рівної кількості забитих та пропущених голів буде призначено додатковий час.