Реал – Манчестер Сіті: де і о котрій дивитись матч Ліги чемпіонів

У першому матчі команди забили сім голів / Фото: REUTERS

Сьогодні визначиться суперник Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів. Вчора мерсисайдці обіграли Вільярреал і тепер чекають на переможця пари Реал – Манчестер Сіті.

Тиждень тому МанСіті на своєму полі обіграв Реал – 4:3.

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Коли матч. Поєдинок у відповідь відбудеться 4 травня. Початок о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Реал – Манчестер Сіті.

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Також поєдинок можна переглянути на платформі Меgоgо .

Хто переможець. Аналітики вважають, що англійський клуб має більше шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

Котирування на основний час:

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Перемога Реала – 3.25.

Нічия – 4.00.

Перемога Манчестер Сіті – 2.07.

Котирування на прохід:

Манчестер Сіті – 1.29.

Реал – 3.83.

Нагадаємо, що від цього сезону скасували правило виїзного гола. У разі рівної кількості забитих та пропущених голів буде призначено додатковий час.