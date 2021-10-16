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Развлекались с полуголыми девушками: футболисты Дании соблазнили сотрудниц отеля

Андрей Трофимов
16 октября, 10:40
Датская федерация футбола начала расследование в отношении игроков, которые перед важными отборочными матчами отдыхали с девушками

Сборная Дании выиграла восемь матчей в своей группе / Фото: REUTERS

Футболисты сборной Дании досрочно завоевали путевку на чемпионат мира 2022 года. К решающим матчам в октябре команда подошла в отличном настроении. Игроки развлекались с полуголыми сотрудницами отеля, в котором остановились.

В скандале оказались замешаны защитник Челси Андреас Кристенсен, игрок Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хейбьерг, футболисты Лестера Каспер Шмейхель и Янник Вестергор, а также дуэт из Брентфорда Кристиан Норгор и Матиас Йенсен.

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Менеджер отеля Майкл Лауритсен прокомментировал инцидент датскому журналу Se og Hor: "Могу подтвердить, что мне пришлось сделать выговор двум сотрудницам, которые не соблюдали нашу кадровую политику. Всегда поддерживаю постоянный контакт с Датской футбольной федерацией, и, конечно же, мы обсуждали это. Мне сказали, что женщины были в одном бассейне, а игроки – в другом, и две группы собрались в одну".

Как видим, отдых с девушками пошел на пользу датчанам. Они обыграли Молдову – 4:0, Австрию – 1:0 и досрочно заняли первое место в группе.

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Напомним, что сборная Украины также сохраняет шансы поехать на мундиаль. Наша команда сыграла – 1:1 с Боснией и занимает второе место в своей группе.

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