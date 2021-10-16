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Розважалися з напівголими дівчатами: футболісти Данії спокусили співробітниць готелю

Андрій Трофімов
16 жовтня, 10:40
Датська федерація футболу почала розслідування стосовно гравців, які перед важливими відбірковими матчами відпочивали з дівчатами

Збірна Данії виграла вісім матчів у своїй групі / Фото: REUTERS

Футболісти збірної Данії достроково завоювали путівку на чемпіонат світу 2022 року. До вирішальних матчів у жовтні команда підійшла у відмінному настрої. Гравці розважалися з напівголими співробітницями готелю, в якому зупинилися.

У скандалі виявилися замішані захисник Челсі Андреас Крістенсен, гравець Тоттенгема П'єр-Еміль Хейб'єрг, футболісти Лестера Каспер Шмейхель і Яннік Вестергор, а також дует з Брентфорда Крістіан Норгор і Матіас Єнсен.

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Менеджер готелю Майкл Лаурітсен прокоментував інцидент датському журналу Se og Hor: "Можу підтвердити, що мені довелося зробити догану двом співробітницям, які не дотримувалися нашої кадрової політики. Завжди підтримую постійний контакт з Датською футбольною федерацією, і, звичайно ж, ми обговорювали це. Мені сказали, що жінки були в одному басейні, а гравці – в іншому, і дві групи зібралися в одну".

Як бачимо, відпочинок з дівчатами пішов на користь данцям. Вони обіграли Молдову – 4:0, Австрію – 1:0 і достроково посіли перше місце в групі.

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Нагадаємо, що збірна України також зберігає шанси поїхати на мундіаль. Наша команда зіграла – 1:1 з Боснією і займає друге місце в своїй групі.

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