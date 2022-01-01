Разбил Усику голову и сломался: шок для британца

Усик и Джойс / Фото: Instagram
36-летний Джо Джойс, у которого уже в феврале должен был бы состояться поединок с громким соперником, имя которого не называлось, на ринг во втором месяце 2022 года не выйдет.
Причина – травма, на Новый год полученная британцем в тренировочном лагере.
Об отмене предстоящего боя в интервью iFL TV заявил промоутер Джойса Фрэнк Уоррен.
"У Джойса сломано запястье. Мы договорились о бое, отправили контракты и вот-вот должны были анонсировать поединок. Но, увы, у Джо травма, и он надолго остался вне игры", – сказал Уоррен.
Отметим, что у Джо Джойса 13 побед на профи-ринге (12 нокаутом) и ни единого поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и давно добивается боя с Александром Усиком.
Более того, Джойс должен был подраться с Усиком 25 сентября 2021 года, но украинец отказался от этого поединка, когда у него появилась возможность подраться с Джошуа.
"У Джойса отличное движение, он может тяжело ударить. В его груди бьется большое сердце. Крепкий орешек. С ним у любого будут проблемы", – говорил о Джойсе Тайсон Фьюри.
При этом Джойс оригинально пугал Усика. Британец слепил снеговика, по замыслу Джо, олицетворявшего украинца, и разбил тому голову кулаком.