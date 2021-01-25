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Оторвет голову: Джойс показал, как уничтожит Усика

25 января, 11:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боксер потренировался на снеговике

Британский боксер Джо Джойс уже начал подготовку к бою с Александром Усиком. Об этом поединке ранее сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

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Джойс провел необычную тренировку на снегу. Боксер слепил снеговика, а потом нокаутировал его мощным ударом, представляя перед собой будущего соперника.

На днях Джойс на машине показал, что сделает с Усиком.

Напомним, что бой Усик – Джойс еще официально не подтвержден. Однако WBO предлагает боксерам подраться за временный титул. А потом уже будет бой за полноценный пояс с победителем противостояния Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри.

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На профессиональном ринге у Джо Джойса 12 побед (11 – нокаутом). У Александра Усика 18 побед (13 – нокаутом).

Интересно, что уже появились котировки на потенциальный поединок. Фаворитом букмекеры называют украинца. На его победу установлен коэффициент 1.36, на победу Джойса – 2.87, на ничью – 21.0.

Следовательно, вероятность исходов оценивается как следующая: 65 процентов – выигрыш Усика, 4 процента – ничья, 31 процент – выигрыш Джойса.

Смотрите, как Усик поздравлял всех с Рождеством:

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram

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