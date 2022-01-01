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Розбив Усику голову і зламався: шок для британця

Андрій Трофімов
1 січня, 10:49
Непереможний британський суперваж Джо Джойс, який не раз погрожував Олександру Усику, зазнав травми та вибув із строю на невизначений строк

Усик і Джойс / Фото: Instagram

36-річний Джо Джойс, у якого вже в лютому мав би відбутися поєдинок із гучним суперником, ім'я якого не називалося, на ринг другого місяця 2022 року не вийде.

Причина – травма, якої на Новий рік британець зазнав у тренувальному таборі.

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Про скасування майбутнього бою в інтерв'ю iFL TV заявив промоутер Джойса Френк Воррен.

"У Джойса зламано зап'ястя. Ми домовилися про бій, відправили контракти і ось-ось мали анонсувати поєдинок. Але, на жаль, у Джо травма, і він надовго залишився поза грою", – сказав Воррен.

Зазначимо, що Джо Джойс має 13 перемог на профі-рингу (12 нокаутом) і жодної поразки. Він займає перший рядок у рейтингу WBO і давно вимагає бою з Олександром Усиком.

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Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

Більше того, Джойс мав побитися з Усиком 25 вересня 2021 року, але українець відмовився від цього поєдинку, коли у нього з'явилася можливість битися з Джошуа.

"У Джойса чудовий рух, він може важко вдарити. У його грудях б'ється велике серце. Міцний горішок. З ним у будь-кого будуть проблеми", – говорив про Джойса Тайсон Ф'юрі.

При цьому Джойс оригінально лякав Усика. Британець зліпив сніговика, який, за задумом Джо, уособлював українця, і розбив тому голову кулаком.

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