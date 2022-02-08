8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 9 февраля

Александр Трикиша
8 февраля, 22:17
В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят четыре украинских спортсмена в трех видах спорта. Представляем расписание наших в Пекине

Анастасия Шепиленко снова выступит в Пекине / Фото: Reuters

В программу шестого дня Олимпиады-2022 вошли шесть медальных стартов. Украинцы будут бороться за награды в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и санном спорте.

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Отметим, что Антон Дукач, Иван Ковбаснюк и Владислав Гераскевич проведут в среду официальные тренировки на олимпийских объектах.

Расписание стартов украинцев на 9 февраля

  • 04:14. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-й заезд (финал в 07:45): Анастасия Шепиленко
  • 10:00. Лыжное двоеборье. Нормальный трамплин. 13:00 10 км: Дмитрий Мазурчук
  • 14:20. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-я попытка (финал в 15:35): Игорь Стахив и Андрей Лысецкий

Отметим, что Анастасия Шепиленко уже участвовала в соревнованиях по гигантскому слалому и показала лучший результат, чем двукратная олимпийская чемпионка.

Пока что украинцы не радуют своим выступлением в Пекине. Лучшим результатом остается 10-е место Юлии Джимы в индивидуальной гонке. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.