Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 9 февраля

Анастасия Шепиленко снова выступит в Пекине / Фото: Reuters
В программу шестого дня Олимпиады-2022 вошли шесть медальных стартов. Украинцы будут бороться за награды в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и санном спорте.
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Отметим, что Антон Дукач, Иван Ковбаснюк и Владислав Гераскевич проведут в среду официальные тренировки на олимпийских объектах.
Расписание стартов украинцев на 9 февраля
04:14. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-й заезд (финал в 07:45): Анастасия Шепиленко 10:00. Лыжное двоеборье. Нормальный трамплин. 13:00 10 км: Дмитрий Мазурчук 14:20. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-я попытка (финал в 15:35): Игорь Стахив и Андрей Лысецкий
Отметим, что Анастасия Шепиленко уже участвовала в соревнованиях по гигантскому слалому и показала лучший результат, чем двукратная олимпийская чемпионка.
Пока что украинцы не радуют своим выступлением в Пекине. Лучшим результатом остается 10-е место Юлии Джимы в индивидуальной гонке. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.