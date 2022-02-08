8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад українських спортсменів на Олімпіаді у Пекіні 9 лютого

Олександр Трикіша
8 лютого, 22:17
У середу, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні виступатимуть чотири українські спортсмени у трьох видах спорту. Представляємо розклад наших у Пекіні

Анастасія Шепіленко знову виступить у Пекіні / Фото: Reuters

До програми шостого дня Олімпіади-2022 увійшли шість медальних стартів. Українці боротимуться за нагороди у гірськолижному спорті, лижному двоборстві та санному спорті.

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Зазначимо, що Антон Дукач, Іван Ковбаснюк та Владислав Гераскевич проведуть у середу офіційні тренування на олімпійських об'єктах.

Розклад стартів українців на 9 лютого

  • 04:14. Гірськолижний спорт. Слалом. Жінки. 1-й заїзд (фінал о 07:45): Анастасія Шепіленко
  • 10.00. Лижне двоборство. Нормальний трамплін. 13:00 10 км: Дмитро Мазурчук
  • 14:20. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-а спроба (фінал о 15:35): Ігор Стахів і Андрій Лисецький

Зазначимо, що Анастасія Шепіленко вже брала участь у змаганнях з гігантського слалому та показала кращий результат, ніж дворазова олімпійська чемпіонка.

Поки що українці не тішать своїм виступом у Пекіні. Найкращим результатом залишається 10 місце Юлії Джими в індивідуальній гонці. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.