13 февраля 16:00
Бернли 0
Ливерпуль 1
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля

Олег Люлька
13 февраля, 19:26
В понедельник, 14 февраля, на зимних Играх-2022 разыграют очередные медали – Украина имеет шанс запрыгнуть на пьедестал во фристайле

Надежда Украины - Ольга Полюк / Фото: Getty Images

Надежда на первую медаль Олимпиады у Украины 14 февраля имеется во фристайле, в лыжной акробатике у женщин, где нашу страну представят Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

Правда, чтобы Новосад допустили к соревнованиям, ей нужно сдать отрицательный тест на коронавирус – предыдущие дни в Пекине Анастасия провела на карантине из-за положительного теста.

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Расписание украинских спортсменов 14 февраля на Олимпиаде в Пекине

  • 03:15. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. Александра Назарова и Максим Никитин
  • 03:30. Бобслей. Женщины. Монобоб, третий и четвертый заезды. Лидия Гунько
  • 09:00. Фристайл. Лыжная акробатика, квалификация. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад (под вопросом)
  • 13:00. Фристайл. Лыжная акробатика, финал. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад – в случае преодоления квалификации

Ольга Полюк в Пекине

Анастасия Новосад / Фото: Getty Images

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Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля. После 13 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.