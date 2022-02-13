Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля

Надежда Украины - Ольга Полюк / Фото: Getty Images
Надежда на первую медаль Олимпиады у Украины 14 февраля имеется во фристайле, в лыжной акробатике у женщин, где нашу страну представят Ольга Полюк и Анастасия Новосад.
Правда, чтобы Новосад допустили к соревнованиям, ей нужно сдать отрицательный тест на коронавирус – предыдущие дни в Пекине Анастасия провела на карантине из-за положительного теста.
Расписание украинских спортсменов 14 февраля на Олимпиаде в Пекине
03:15. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. Александра Назарова и Максим Никитин 03:30. Бобслей. Женщины. Монобоб, третий и четвертый заезды. Лидия Гунько
- 09:00. Фристайл. Лыжная акробатика, квалификация. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад (под вопросом)
13:00. Фристайл. Лыжная акробатика, финал. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад – в случае преодоления квалификации
Ольга Полюк в Пекине
Анастасия Новосад / Фото: Getty Images
Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля. После 13 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.