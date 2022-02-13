13 лютого 16:00
Бернлі 0
Ліверпуль 1
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 14 лютого

Олег Люлька
13 лютого, 19:26
У понеділок, 14 лютого, на зимових Іграх-2022 розіграють чергові медалі – Україна має шанс застрибнути на п'єдестал у фристайлі

Надія України - Ольга Полюк / Фото: Getty Images

Надія на першу медаль Олімпіади в України 14 лютого є у фрістайлі, у лижній акробатиці у жінок, де нашу країну представлять Ольга Полюк та Анастасія Новосад.

Щоправда, щоб Новосад допустили до змагань, їй потрібно здати негативний тест на коронавірус – попередні дні у Пекіні Анастасія провела на карантині через позитивний тест.

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Розклад українських спортсменів 14 лютого на Олімпіаді у Пекіні

  • 03:15. Фігурне катання. Танці на льоду, довільний танець. Олександра Назарова та Максим Нікітін
  • 03:30. Бобслей. Жінки. Монобоб, третій та четвертий заїзди. Лідія Гунько
  • 09:00. Фристайл. Лижна акробатика, кваліфікація. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад (під питанням)
  • 13.00. Фристайл. Лижна акробатика, фінал. Жінки. Ольга Полюк, Анастасія Новосад – у разі подолання кваліфікації

Ольга Полюк у Пекіні

Анастасія Новосад / Фото: Getty Images

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Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого. Після 13 лютого у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія.