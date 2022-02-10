10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание медальных стартов на Олимпиаде-2022 11 февраля

Александр Трикиша
10 февраля, 22:21
В пятницу, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграют медали в семи видах спорта. Расписание медальных стартов восьмого дня Олимпиады-2022

Олимпиада в Пекине в самом разгаре / Фото: REUTERS

В этот день определятся призеры в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, шорт-треке и склетоне.

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Расписание медальных стартов на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

Сноуборд

  • 04:24 мужчины, хаф-пайп

Горнолыжный спорт

  • 05:00 женщины, супер-гигант

Лыжные гонки

  • 09:00 мужчины, 15 км, классический стиль

Конькобежный спорт

  • 10:00 мужчины, 10000 м

Биатлон

  • 11:00 женщины, 7.5 км, спринт

Шорт-трек

  • 14:43 женщины, 1000 м

Скелетон

  • 15:55 мужчины, одиночки

Добавим, что Украина пока остается без наград на Олимпиаде-2022. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

К слову, Россия может лишиться наград после нового скандала с допингом. Что за допинг принимала российская фигуристка Камила Валиева.