Розклад медальних стартів на Олімпіаді-2022 11 лютого

Олімпіада у Пекіні у самому розпалі / Фото: REUTERS
Цього дня визначаться призери у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, шорт-треку та склетоні.
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Розклад медальних стартів на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого
Сноуборд
04:24 чоловіки, хаф-пайп
Гірськолижний спорт
05:00 жінки, супер-гігант
Лижні гонки
09:00 чоловіки, 15 км, класичний стиль
Ковзанярський спорт
10:00 чоловіки, 10000 м
Біатлон
11:00 жінки, 7.5 км, спринт
Шорт-трек
14:43 жінки, 1000 м
Скелетон
15:55 чоловіки, одинаки
Додамо, що Україна поки що залишається без нагород на Олімпіаді-2022. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
До речі, Росія може втратити нагороди після нового скандалу з допінгом. Що за допінг приймала російська фігуристка Каміла Валієва.