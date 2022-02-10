Розклад медальних стартів на Олімпіаді-2022 11 лютого

Олімпіада у Пекіні у самому розпалі / Фото: REUTERS

Цього дня визначаться призери у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, шорт-треку та склетоні.

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Розклад медальних стартів на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого

Сноуборд

04:24 чоловіки, хаф-пайп

Гірськолижний спорт

05:00 жінки, супер-гігант

Лижні гонки

09:00 чоловіки, 15 км, класичний стиль

Ковзанярський спорт

10:00 чоловіки, 10000 м

Біатлон

11:00 жінки, 7.5 км, спринт

Шорт-трек

14:43 жінки, 1000 м

Скелетон

15:55 чоловіки, одинаки

Додамо, що Україна поки що залишається без нагород на Олімпіаді-2022. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

До речі, Росія може втратити нагороди після нового скандалу з допінгом. Що за допінг приймала російська фігуристка Каміла Валієва.