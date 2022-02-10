10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад медальних стартів на Олімпіаді-2022 11 лютого

Олександр Трикіша
10 лютого, 22:21
У п'ятницю, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграють медалі у семи видах спорту. Розклад медальних стартів восьмого дня Олімпіади-2022

Олімпіада у Пекіні у самому розпалі / Фото: REUTERS

Цього дня визначаться призери у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, шорт-треку та склетоні.

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Розклад медальних стартів на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого

Сноуборд

  • 04:24 чоловіки, хаф-пайп

Гірськолижний спорт

  • 05:00 жінки, супер-гігант

Лижні гонки

  • 09:00 чоловіки, 15 км, класичний стиль

Ковзанярський спорт

  • 10:00 чоловіки, 10000 м

Біатлон

  • 11:00 жінки, 7.5 км, спринт

Шорт-трек

  • 14:43 жінки, 1000 м

Скелетон

  • 15:55 чоловіки, одинаки

Додамо, що Україна поки що залишається без нагород на Олімпіаді-2022. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

До речі, Росія може втратити нагороди після нового скандалу з допінгом. Що за допінг приймала російська фігуристка Каміла Валієва.