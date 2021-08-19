19 августа 20’
Рапид Вена 0
Заря 0
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Рапид – Заря: прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Олег Люлька
19 августа, 21:32
Смотрите трансляцию первого поединка плей-офф за выход в групповой турнир Лиги Европы, в котором луганская Заря в Вене противостоит местному Рапиду

Заря (Луганск) стартует в еврокубках / Фото: Reuters

Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Рапид – Заря доступен на нашем сайте.

Рапид – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА РАПИД – ЗАРЯ

Стартовые составы

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Напомним, Рапид неудачно стартовал в новом чемпионате Австрии. После четырех туров на счету команды всего четыре балла и 10-е место из 12 участников лиги.

Такой же старт продемонстрировала и Заря. Подопечные Скрипника в четырех матчах заработали четыре балла и идут на девятом месте в Премьер-лиге. В предыдущем матче они не смогли обыграть Минай Селезнева.

Добавим, что ранее из Лиги конференций выбыли украинские клубы Ворскла и Колос.

Динамо, выиграв "золото" Премьер-лиги, напрямую попало в групповой турнир Лиги чемпионов.

А Шахтер за попадание в групповой раунд ЛЧ еще должен сломить сопротивление Монако. Первый матч, в гостях, "горняки" выиграли со счетом 1:0.

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