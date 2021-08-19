Рапид – Заря: прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Заря (Луганск) стартует в еврокубках / Фото: Reuters

Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Рапид – Заря доступен на нашем сайте.

Рапид – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА РАПИД – ЗАРЯ

Стартовые составы

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Напомним, Рапид неудачно стартовал в новом чемпионате Австрии. После четырех туров на счету команды всего четыре балла и 10-е место из 12 участников лиги.

Такой же старт продемонстрировала и Заря. Подопечные Скрипника в четырех матчах заработали четыре балла и идут на девятом месте в Премьер-лиге. В предыдущем матче они не смогли обыграть Минай Селезнева.

Добавим, что ранее из Лиги конференций выбыли украинские клубы Ворскла и Колос.

Динамо, выиграв "золото" Премьер-лиги, напрямую попало в групповой турнир Лиги чемпионов.

А Шахтер за попадание в групповой раунд ЛЧ еще должен сломить сопротивление Монако. Первый матч, в гостях, "горняки" выиграли со счетом 1:0.