19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Рапід – Зоря: пряма відеотрансляція матчу Ліги Європи

Олег Люлька
19 серпня, 21:32
Дивіться трансляцію першого поєдинку плей-оф за вихід до групового турніру Ліги Європи, в якому луганська Зоря у Відні протистоїть місцевому Рапіду

Зоря (Луганськ) стартує в єврокубках / Фото: Reuters

Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Рапід – Зоря доступний на нашому сайті.

Рапід – Зоря: де дивитися матч Ліги Європи

ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РАПІД – ЗОРЯ

стартові склади

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Нагадаємо, Рапід невдало стартував у новому чемпіонаті Австрії. Після чотирьох турів на рахунку команди всього чотири бали і 10-е місце з 12 учасників ліги.

Такий же старт продемонструвала і Зоря. Підопічні Скрипника в чотирьох матчах заробили чотири бали і перебувають на дев'ятому рядку в Прем'єр-лізі. У попередньому матчі вони не змогли обіграти Минай Селезньова.

Додамо, що раніше з Ліги конференцій вибули українські клуби Ворскла і Колос.

Динамо, вигравши золото Прем'єр-ліги, напряму потрапило до групового турніру Ліги чемпіонів.

А Шахтар за потрапляння до групового раундк ЛЧ ще має здолати опір Монако. Перший матч, у гостях, "гірники" виграли з рахунком 1:0.

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