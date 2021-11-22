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4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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Пьяный чемпион мира напал на полицейских, опасаясь принудительной вакцинации

Александр Трикиша
22 ноября, 23:01
Трехкратный чемпион мира словацкий велогонщик Петер Саган попал в неприятную ситуацию из-за своего опасения быть вакцинированным от коронавируса

Петер Саган сожалеет о своем поступке / Фото: Facebook

Саган в состоянии алкогольного опьянения находился в автомобиле брата, когда их остановила полиция за нарушение комендантского часа и попросила выйти из авто.

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Велогонщик подумал, что ему сейчас насильно сделают ему прививку, поэтому Саган напал на копов, повредив одному из них руку.

Инцидент случился еще 25 апреля, а накануне суд вынес вердикт по этому делу. Спортсмен отделался лишь штрафом в 5 тысяч евро, сообщает varmatin.com.

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"Что касается опубликованных сегодня новостей, касающихся ночи 25 апреля, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы принести свои искренние извинения.

Это был плохой опыт. Он заставил меня глубоко задуматься и извлечь ценные уроки. Я очень сожалею об этом инциденте, который больше никогда не повторится", – написал сегодня Саган в Facebook.

Ранее мы писали, что победитель этап "Джиро д'Италия" датский велогонщик Крис Анкер Серенсен трагически погиб на ЧМ по велоспорту, куда он поехал работать комментатором – его переехал грузовик.