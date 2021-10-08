И тут они достали мачете! У спортсмена отобрали велосипед за 10 тысяч долларов

Британский велогонщик Александр Ричардсон стал жертвой ограбления в Лондоне. На спортсмена напали вооруженные грабители и забрали дорогой велосипед

Ричардсона сто метров тащили по земле

Известного британского велогонщика Александра Ричардсона ограбили в Лондоне. У спортсмена отобрали велосипед стоимостью более 10 тысяч долларов.

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"Заметил этих парней еще когда подъезжал к ним. Сидели у дороги и будто бы кого-то ждали. Уже тогда я подумал, что с ними могут возникнуть проблемы, поэтому решил даже не связываться. Развернул велосипед и поехал в другом направлении.

Они быстро надели маски, прыгнули на мотоциклы и догнали меня. Я пытался уйти от преследования, но они просто сбили меня на землю – скорость в тот момент составляла где-то 60 км/час. Я вцепился в заднее колесо и еще метров 100 пытался его удержать – все это расстояние они просто тащили меня по земле. Не отпускал колесо до тех пор, пока они не достали настоящее мачете.

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Что касается самого велосипеда, то думаю он в итоге найдется – уж слишком у него уникальная конструкция и дизайн. Такие вещи сложно продать и остаться незамеченными", – цитирует Ричардсона The Sun.

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Кстати, мы писали, что российская теннисистка Елена Веснина стала жертвой ограбления. В начале сентября грабители украли из дома спортсменки олимпийские медали, а потом вернули их с извинениями и коробкой конфет.