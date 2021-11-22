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Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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П'яний чемпіон світу напав на поліцейських, побоюючись примусової вакцинації

Олександр Трикіша
22 листопада, 23:01
Триразовий чемпіон світу словацький велогонщик Петер Саган потрапив у неприємну ситуацію через своє побоювання бути вакцинованим від коронавірусу

Петер Саган жалкує про свій вчинок / Фото: Facebook

Саган у стані алкогольного сп'яніння перебував у автомобілі брата, коли їх зупинила поліція за порушення комендантської години та попросила вийти з авто.

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Велогонщик подумав, що йому зараз насильно зроблять щеплення, тому Саган напав на копів, пошкодивши одному з них руку.

Інцидент трапився ще 25 квітня, а напередодні суд ухвалив вердикт у цій справі. Спортсмен відбувся лише штрафом у 5 тисяч євро, повідомляє varmatin.com.

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"Що стосується опублікованих сьогодні новин, що стосуються ночі 25 квітня, я хотів би скористатися цією можливістю, щоб вибачитися перед ними.

То був поганий досвід. Він змусив мене глибоко замислитись і здобути цінні уроки. Я дуже шкодую про цей інцидент, який більше ніколи не повториться", – написав сьогодні Саган у Facebook.

Раніше ми писали, що переможець етап "Джиро д'Італія" датський велогонщик Кріс Анкер Серенсен трагічно загинув на ЧС з велоспорту, куди він поїхав працювати коментатором – його переїхала вантажівка.