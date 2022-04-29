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Путин захлебнется от яда! Украинец взял золотую медаль в любимом виде спорта диктатора

Анатолий Дерека
29 апреля, 19:27
Богдан Ядов стал шестым украинцем, которому покорялась победа на чемпионате Европы по дзюдо

Богдан Ядов стал чемпионом Европы по дзюдо / Фото: Getty Images

Несмотря на войну против России, украинцы продолжают выступать в разных видах спорта в Европе, представляя нашу страну. Не прекращали выступления дзюдоисты и сегодня одному из них покорился успех.

На чемпионате Европы, который проходит в столице Болгарии Софии, золото покорилось киевлянину Богдану Ядову. Украинец триумфовал в весовой категории до 66 кг.

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В финале украинец одолел дзюдоиста из Испании Альберто Гайтеро Мартину, победив иппоном. Для Ядова это первая медаль на чемпионатах Европы.

Для Украины эта награда стала первой на ЧЕ-2022, а сам Богдан стал шестым украинским чемпионом Европы по дзюдо. В последний раз это удавалось Георгию Зантарае в 2019 году.

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Ранее Елизавета Литвиненко стала победительницей юниорского Кубка Европы в Афинах. Благодаря девушке гимн Украины прозвучал в столице Греции.

Отметим, что дзюдо является одним из самых любимых видов спорта Путина, как и тхэквондо. У российского фюрера даже был черный пояс, однако после нападения на Украину его отобрали у диктатора.