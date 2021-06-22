Путин х**ло! Песню украинских фанатов услышала вся Россия

Болельщики сборной Украины во время матча против Австрии исполнили песню о президенте России. Матч транслировался на российском ТВ и песня попала в эфир без цензуры

Фанаты спели песню о Путине / Фото: Reuters, AFP

На российском ТВ показали матч между сборными Украины и Австрии на Евро-2020 и на этот раз даже не вырезали гимн Украины перед матчем.

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Более того, в эфир без какой-либо цензуры пропустили знаменитую песню украинских фанатов о Путине. Услышав слова, комментатор на секунду замешкался, а затем продолжил говорить, вероятно, пытаясь заглушить фанатов.

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Напомним, что украинские и австрийские фанаты исполняли песню о Путине еще до начала матча. Популярная песня в течение вечера прозвучала несколько раз и неизменно вызывала отзывы в душах десятков фанов.

А после исполнения песни в матче против Северной Македонии в России возмутились и призвали запретить украинским болельщикам посещать стадионы Евро.

"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать", – заявлял член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.