Путин – фашист! Украинец разорвал в Эстонии своей футболкой (фото)

Алексей Хобленко порадовал футболкой после гола в чемпионате Эстонии

Военное вторжение России в Украине поставило на паузу наш чемпионат по футболу. Игроки либо остались без работы, либо разъехались в другие клубы.

Так, форвард Кривбасса Алексей Хобленко был отдан в аренду в эстонскую Левадию. Футболист в основном выходил на замену, а вчера впервые вышел в основе и не зря.

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На 53 минуте матча Хобленко отметился дебютным голом в ворота Нарвы. После взятия ворот нападающий продемонстрировал футболку с надписью: "Слава ВСУ! Путин фашист".

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Этот гол стал победным для Левадии, за которую, к слову, выступает еще один украинец – Артем Щедрый. Успех позволил команде продолжить чемпионскую гонку. После восьми туров клуб из Таллинна идет на втором месте, отставая от Флоры на два балла.

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Ранее Украину поддержали польские фанаты. Болельщики Легии и Леха вывесили огромный баннер с изображением президента РФ Путина с петлей на шее.