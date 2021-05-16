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"Пуля" будет мстить: сестра Валентины Шевченко попала под каток красотки из UFC

16 мая, 11:05

Александр Трикиша

Андреа Ли прервала серию из трех поражений, одолев на турнире UFC 262 Антонину Шевченко. Сестра знаменитой чемпионки сдалась после боевого приема

Андреа Ли победила Антонину Шевченко болевым приемом / Фото: Getty Images

Сестра знаменитой чемпионки UFC Валентины "Пули" Шевченко из Киргизстана Антонина потерпела поражение от американской красотки Андреа Ли на турнире UFC 262, где в главном поединке турнира Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC.

За восемь секунд до окончания второго раунда Шевченко сдалась после применения соперницей болевого приема.

Антонина потерпела лишь третье поражение в карьере при девяти победах, а Андреа прервала серию из трех поражений. Всего на ее счету пять поражений и 12 побед.

Смотрите другие события турнира UFC 262:

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UFC смешанные единоборства Антонина Шевченко

Источник: Сегодня|Спорт

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