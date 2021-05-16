"Пуля" будет мстить: сестра Валентины Шевченко попала под каток красотки из UFC

Андреа Ли победила Антонину Шевченко болевым приемом / Фото: Getty Images
Сестра знаменитой чемпионки UFC Валентины "Пули" Шевченко из Киргизстана Антонина потерпела поражение от американской красотки Андреа Ли на турнире UFC 262, где в главном поединке турнира Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC.
За восемь секунд до окончания второго раунда Шевченко сдалась после применения соперницей болевого приема.
Антонина потерпела лишь третье поражение в карьере при девяти победах, а Андреа прервала серию из трех поражений. Всего на ее счету пять поражений и 12 побед.
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