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12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Протест против Путина: тренер Локомотива подал в отставку

Олег Люлька, Павел Василенко
1 марта, 15:49
Немецкий специалист Маркус Гисдоль в знак протеста против полномасштабного вторжения российских войск в Украину покинул пост главного тренера команды-визитной карточки РЖД

Гисдоль: Путин приносит страдания украинскому народу / Фото: Getty Images, Reuters

52-летний немец Маркус Гисдоль не стал держаться за зарплату в 1 млн евро в год и подал в отставку с поста главного тренера московского Локомотива, протестуя таким образом против фашистских действий РФ по отношению к Украине.

"Для меня футбольный тренер – лучшая работа в мире. Но я не могу выполнять свое призвание в стране, лидер которой несет ответственность за захватническую войну в центре Европы. Это не отвечает моим ценностям, поэтому я немедленно подал в отставку с должности тренера Локомотива".

"Я не могу находиться на базе в Москве, тренировать игроков, требовать профессионализма, когда в нескольких километрах дают приказы, которые приносят большие страдания целому народу. Это мое личное решение, и я в нем абсолютно уверен", – приводит слова Маркуса Гисдоля Bild.

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