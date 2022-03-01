Протест проти Путіна: тренер Локомотива подав у відставку

Гісдоль: Путін приносить страждання українському народу / Фото: Getty Images, Reuters

52-річний німець Маркус Гісдоль вирішив не триматися за зарплату в 1 млн євро на рік і подав у відставку з посади головного тренера московського Локомотива, протестуючи проти фашистських дій РФ щодо України.

"Для мене футбольний тренер – найкраща робота у світі. Але я не можу виконувати своє покликання в країні, лідер якої відповідає за загарбницьку війну в центрі Європи. Це не відповідає моїм цінностям, тому я негайно подав у відставку з посади тренера Локомотива".

"Я не можу перебувати на базі в Москві, тренувати гравців, вимагати професіоналізму, коли за кілька кілометрів дають накази, які приносять великі страждання цілому народу. Це моє особисте рішення, і я в ньому цілком упевнений", – наводить слова Маркуса Гісдоля Bild.

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