Просто ржу! Ким Кардашьян предложили провести поединок против звезды боев в клетке

Первый номер рейтинга девушек-бойцов UFC бразильянка Аманды Нуньес бросила вызов теледиве и не могла сдержать смех

Аманда Нуньес против Ким Кардашьян / Фото: Instagram

Похоже, представители единоборств в Америке сходят с ума. После поединка непобедимого Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола, который завершился ничьей, назревает махач между звездой UFC и светской львицей Ким Кардашьян.

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Все началось с того, что президент UFC Дана Уайта, комментируя bjpenn.com поединок Мейвезера и Пола, предложил провести бой Аманды Нуньес с американской телезвездой Ким Кардашьян:

"Это не было похоже на бокс. Но спрос на такие вещи будет всегда. Всегда будут люди, готовые заплатить 50 долларов за просмотр такого боя. Представляете, что было бы, если бы Ким Кардашьян захотела подраться с Амандой Нуньес? Как думаете, насколько крутым был бы этот бой?"

Аманда Нуньес против Фелисии Спенсер / Фото: UFC

"Эй, Ким, давай сделаем это. Ржу! Нуньес против Кардашьян", – написала бразильянка в Instagram, бросив шуточный вызов звезде ТВ

Напомним, что 32-летняя бразильянка Аманда Нуньес занимает первую строчку рейтинга девушек-бойцов вне зависимости от весовой категории и одержала уже 12 побед кряду. Чемпионка промоушена выиграла 21 бой в ММА и 14 – в UFC.

В последнем бою в марте "Львица" Нуньес заламала соперницу на глазах младенца. В сентябре "Львица" октагона стала мамой – ее возлюбленная Нина Ансарофф родила дочь.