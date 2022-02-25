Проснулись! Федерация лыжного спорта отобрала у агрессора все соревнования

У России отобрали лыжные соревнования / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На этот раз Россия лишилась соревнований проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
В официальном сообщении FIS говорится, что в интересах безопасности всех участников соревнований, все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны были состояться в России, будут отменены или перенесены в другое место.
Всего отменили шесть соревнований:
- этап Кубка мира по ски-кроcсу, который должен продлиться с 25 по 27 февраля в Солнечной Долине;
- два этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Москве и Ярославле;
- два этапа женских прыжков с трамплина в Нижнем Тагиле и Чайковском;
- этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.
Тех лыжников и лыжниц, которые уже приехали в места соревнований, будут пытаться как можно скорее вывезти из России. Новые даты соревнований и места их проведений станут известны позже.
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