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Колос --
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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Проснулись! Федерация лыжного спорта отобрала у агрессора все соревнования

Сергей Шаховец
25 февраля, 17:50
Международные спортивные федерации продолжают вводить санкции против российского спорта

У России отобрали лыжные соревнования / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На этот раз Россия лишилась соревнований проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В официальном сообщении FIS говорится, что в интересах безопасности всех участников соревнований, все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны были состояться в России, будут отменены или перенесены в другое место.

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Всего отменили шесть соревнований:

  • этап Кубка мира по ски-кроcсу, который должен продлиться с 25 по 27 февраля в Солнечной Долине;
  • два этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Москве и Ярославле;
  • два этапа женских прыжков с трамплина в Нижнем Тагиле и Чайковском;
  • этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

Тех лыжников и лыжниц, которые уже приехали в места соревнований, будут пытаться как можно скорее вывезти из России. Новые даты соревнований и места их проведений станут известны позже.

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