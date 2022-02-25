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Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Прокинулись! Федерація лижного спорту відібрала у агресора усі змагання

Сергій Шаховець
25 лютого, 17:50
Міжнародні спортивні федерації продовжують запроваджувати санкції проти російського спорту

У Росії відібрали лижні змагання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цього разу Росія втратила змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

В офіційному повідомленні FIS говориться, що в інтересах безпеки всіх учасників змагань, всі етапи Кубка світу, які повинні були відбутися в Росії, будуть скасовані або перенесені в інше місце.

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Усього скасували шість змагань:

  • етап Кубка світу з скікросу, який мав тривати з 25 по 27 лютого в Сонячній Долині;
  • два етапи Кубка світу з лижної акробатики у Москві та Ярославлі;
  • два етапи жіночих стрибків з трампліну в Нижньому Тагілі та Чайковському;
  • етап Кубка світу з лижних гонок у Тюмені.

Тих лижників та лижниць, які вже приїхали до місць змагань, намагатимуться якнайшвидше вивезти з Росії. Нові дати змагань та місця їхнього проведення стануть відомі пізніше.

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