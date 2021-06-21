Прощай, Евро? Украина проиграла Австрии и на грани вылета с турнира

Команда Шевченко уступила австрийцам 0:1 матч за второе место в группе, в котором нас устраивала и ничья, и теперь может лишь молиться, чтобы выйти в плей-офф с третьей строчки

Украина vs Австрия на Евро-2020 / Фото: Reuters

Увы, в понедельник в заключительном матче группового раунда Евро-2020 в Бухаресте Украина проиграла Австрии 0:1. Команда Андрея Шевченко скатилась на третье место в группе и теперь ей остается лишь молиться, чтобы суметь выйти в плей-офф с третьей строчки. Шансы – такие себе, но есть...

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В матче с Австрией Украине достаточно было не проиграть, чтобы занять второе место в группе и гарантированно выйти в 1/8 финала Евро на Италию.

Австрии, наоборот, нужна была победа.

И она с самого начала матча показала решительное желание ее добыть в противостоянии с сонной Украиной.

К сожалению, довольно быстро желание австрийцев воплотилось в гол. На 21-й минут Баумгартнер продавил Забарного во время подачи со стандарта и стопой переправил мяч в сетку ворот Бущана.

Видео гола Баумгартнера

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Обзор первого тайма

Сборная Украины выглядела измотанной и безыдейной. Она была похожа не на ту команду, которая лихо обыгрывала Испанию в Лиге наций и Португалию с Роналду в отборе на Евро-2020, а на саму себя образца Евро-2016, когда ею руководил еще Михаил Фоменко и она не сподобилась забить даже Северной Ирландии.

На второй тайм против австрийцев Шевченко выпустил Цыганкова, затем Марлоса. Но замены не встряхнули игравшую словно с гирями на ногах и явно уступавшую швейцарцам функционально Украину. Ярмоленко и Яремчук, неизменно забивавшие на Евро-2020 до этого, тут уже не феерили. Тенью самих себя были и Зинченко с Малиновским.

В итоге, поединок Украины с Австрией в Бухаресте завершился поражением команды Шевченко 0:1, после которого мы опустились на третье место в своей группе и теперь рискуем с тремя очками и с разницей мячей "минус 1" не выйти в 1/8 финала. Попадем ли мы в число четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня в день завершения группового раунда.

От Украины уже ничего не зависит.

Ну а Австрия готовится ко встрече с Италией на "Уэмбли".

Украина – Австрия – 0:1

Гол: Баумгартнер, 21

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85) – Шапаренко (Марлос, 68), Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Малиновский (Цыганков, 46)

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба – К. Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллич – Баумгартнер (Шепф, 33), Забитцер – Арнаутович (Каладжич, 90)