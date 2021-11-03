Прорвало! Украинцы забили первый гол в текущей Лиге чемпионов

Шахтер забил Реалу / Фото: Reuters
Шахтер встречался на выезде с Реалом. Мы вели онлайн матча Реал – Шахтер с подробным описанием всех ключевых моментов.
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"Горняки" пропустили первыми, но еще до перерыва сумели сравнять счет – на 39-й минуте отличился Фернандо.
Этот гол стал дебютным не только для бразильца, но и для двух наших грандов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Динамо не забивает в текущем ЛЧ уже на протяжении 360 минут без учета дополнительного времени. Шахтер остановился на отметке в 309 минут. Напомним, вчера Динамо обидно проиграло Барселоне.
Стоит отметить, что Шахтер забивал в квалификации Лиги чемпионов Генку и Монако, а вот в основной сетке турнира результативность подводила.