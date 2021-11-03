3 ноября 66’
Реал 2
Шахтер 1
3 ноября 19:45
Милан 1
Порту 1
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
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Прорвало! Украинцы забили первый гол в текущей Лиге чемпионов

Александр Трикиша
3 ноября, 21:06
Лишь в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов украинские гранды сумели забить первый гол в основной сетке турнира. Результативный удар на счету игрока Шахтера

Шахтер забил Реалу / Фото: Reuters

Шахтер встречался на выезде с Реалом. Мы вели онлайн матча Реал – Шахтер с подробным описанием всех ключевых моментов.

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"Горняки" пропустили первыми, но еще до перерыва сумели сравнять счет – на 39-й минуте отличился Фернандо.

Этот гол стал дебютным не только для бразильца, но и для двух наших грандов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Динамо не забивает в текущем ЛЧ уже на протяжении 360 минут без учета дополнительного времени. Шахтер остановился на отметке в 309 минут. Напомним, вчера Динамо обидно проиграло Барселоне.

Стоит отметить, что Шахтер забивал в квалификации Лиги чемпионов Генку и Монако, а вот в основной сетке турнира результативность подводила.