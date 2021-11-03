3 листопада 19:44
Реал 2
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 1
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Прорвало! Українці забили перший гол у поточній Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша
3 листопада, 21:06
Лише у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів українські гранди зуміли забити перший гол в основній сітці турніру. Результативний удар на рахунку гравця Шахтаря

Шахтар забив Реалу / Фото: Reuters

Шахтар зустрічався на виїзді із Реалом. Ми вели онлайн матчу Реал – Шахтар із докладним описом усіх ключових моментів.

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"Гірники" пропустили першими, але ще до перерви зуміли зрівняти рахунок – на 39-й хвилині відзначився Фернандо.

Цей гол став дебютним не лише для бразильця, але й двох наших грандів у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

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Динамо не забиває в поточному ЛЧ вже протягом 360 хвилин без врахування додаткового часу. Шахтар зупинився на позначці у 309 хвилин. Нагадаємо, вчора Динамо прикро програло Барселоні.

Варто зазначити, що Шахтар забивав у кваліфікації Ліги чемпіонів Генку та Монако, а ось в основній сітці турніру результативність підводила.