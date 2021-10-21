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Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
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Бенфика --
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30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Прогресс команды Петракова: обновленный рейтинг ФИФА

Сергей Шаховец
21 октября, 12:40
Сборная Украины сыграла в октябре два матча: обыграла на выезде финнов 2:1 и сыграла вничью с Боснией 1:1. Как результат – украинцы поднялись в рейтинге сборных

Сборная Украины / Фото: Reuters

В новом рейтинге ФИФА Украина поднялась с 27-го на 26 место. Команда Петракова обошла национальные команды Туниса и Японии, но пропустила вперед Сербию.

В октябре "желто-синие" сыграли два матча отбора на ЧМ-2022, в которых заработала четыре турнирных балла.

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ТОП-10 СБОРНЫХ МИРА

  • 1 (1). Бельгия – 1832 очка
  • 2 (2). Бразилия – 1820
  • 3 (4). Франция – 1779
  • 4 (5). Италия – 1750
  • 5 (3). Англия – 1750
  • 6 (6). Аргентина – 1738
  • 7 (8). Испания – 1687
  • 8 (7). Португалия – 1681
  • 9 (9). Мексика – 1672
  • 10 (10). Дания – 1668
  • ...26 (27). Украина – 1527

Как видим, произошли изменения и в самой десятке лучших. Лидирует по-прежнему Бельгия, а вот сборная Англии опустилась с третьего места на пятое.

Соперники команды Петракова по отборочной группе на ЧМ-2022 расположились в рейтинге в следующем порядке: Франция (3), Босния и Герцеговина (56), Финляндия (60), Казахстан (125).

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Свой заключительный матч в этом году сборная Украины проведет 16 ноября на выезде против Боснии и Герцеговины. Нашим парням необходима только победа.

Смотрите как сборная Украины сыграла с Финляндией

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