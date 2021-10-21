Прогресс команды Петракова: обновленный рейтинг ФИФА

Сборная Украины / Фото: Reuters
В новом рейтинге ФИФА Украина поднялась с 27-го на 26 место. Команда Петракова обошла национальные команды Туниса и Японии, но пропустила вперед Сербию.
В октябре "желто-синие" сыграли два матча отбора на ЧМ-2022, в которых заработала четыре турнирных балла.
- Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина – 1:2
- Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина – 1:1
ТОП-10 СБОРНЫХ МИРА
- 1 (1). Бельгия – 1832 очка
- 2 (2). Бразилия – 1820
- 3 (4). Франция – 1779
- 4 (5). Италия – 1750
- 5 (3). Англия – 1750
- 6 (6). Аргентина – 1738
- 7 (8). Испания – 1687
- 8 (7). Португалия – 1681
- 9 (9). Мексика – 1672
- 10 (10). Дания – 1668
- ...26 (27). Украина – 1527
Как видим, произошли изменения и в самой десятке лучших. Лидирует по-прежнему Бельгия, а вот сборная Англии опустилась с третьего места на пятое.
Соперники команды Петракова по отборочной группе на ЧМ-2022 расположились в рейтинге в следующем порядке: Франция (3), Босния и Герцеговина (56), Финляндия (60), Казахстан (125).
Свой заключительный матч в этом году сборная Украины проведет 16 ноября на выезде против Боснии и Герцеговины. Нашим парням необходима только победа.
Смотрите как сборная Украины сыграла с Финляндией