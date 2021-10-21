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Манчестер Юнайтед --
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Зеніт --
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Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
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30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Прогрес команди Петракова: оновлений рейтинг ФІФА

Сергій Шаховець
21 жовтня, 12:40
Збірна України зіграла в жовтні два матчі: обіграла на виїзді фінів 2:1 і зіграла внічию з Боснією 1:1. Як результат – українці піднялися в рейтингу збірних

Збірна України / Фото: Reuters

У новому рейтингу ФІФА Україна піднялася з 27-го на 26 місце. Команда Петракова обійшла національні команди Тунісу та Японії, але пропустила вперед Сербію.

У жовтні "жовто-сині" зіграли два матчі відбору на ЧС-2022, в яких заробила чотири турнірних бали.

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ТОП-10 ЗБІРНИХ СВІТУ

  • 1 (1). Бельгія – 1832 очка
  • 2 (2). Бразилія – 1820
  • 3 (4). Франція – 1779
  • 4 (5). Італія – 1750
  • 5 (3). Англія – 1750
  • 6 (6). Аргентина – 1738
  • 7 (8). Іспанія – 1687
  • 8 (7). Португалія – 1681
  • 9 (9). Мексика – 1672
  • 10 (10). Данія – +1668
  • ... 26 (27). Україна – 1 527

Як бачимо, відбулися зміни і в самій десятці кращих. Лідирує як і раніше Бельгія, а ось збірна Англії опустилася з третього місця на п'яте.

Суперники команди Петракова по відбірковій групі на ЧС-2022 розташувалися в рейтингу в наступному порядку: Франція (3), Боснія і Герцеговина (56), Фінляндія (60), Казахстан (125).

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Свій заключний матч у цьому році збірна України проведе 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Нашим хлопцям необхідна тільки перемога.

Дивіться як збірна України зіграла з Фінляндією

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