Прогноз на матч Дания – Финляндия: гостям прочат сухое поражение

Стартовый поединок группы В европейского футбольного чемпионата начнется в субботу в 19:00. Хозяева – безоговорочные фавориты противостояния в Копенгагене

Болельщики сборной Дании в предвкушении победы / Фото: Reuters

В субботу, 12 июня, в стартовом матче группы В на Евро-2020 сыграют Дания и Финляндия. Начало поединка в Копенгагене – в 19:00. Онлайн Дания – Финляндия доступен на нашем сайте.

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Букмекеры FAVBET считают большими фаворитами хозяев поля. Коэффициент на победу Дании – 1.36, на успех Финляндии – 11.50, на ничью – 4.95.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш Дании – 72%, выигрыш Финляндии – 8%, ничья – 20%.

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При этом аналитики прочат финнам победу с сухим счетом. Наиболее вероятные, по их мнению, результаты – 1:0 и 2:0.

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Добавим, что финны – дебютанты чемпионатов Европы. При этом у них актуальна серия из шести матчей без побед и трех поражений кряду от Швейцарии, Швеции и Эстонии.