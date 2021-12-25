Продавать нельзя оставить: Вест Хэм не может определиться с будущим Ярмоленко

Андрей Ярмоленко в Вест Хэме / Фото: REUTERS

Следующим летом у Ярмоленко истекает срок контракта с английским клубом, поэтому продажа зимой – единственный способ отбить за него хоть какие-то деньги.

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По информации Evening Standard, именно так хотят поступить в клубе.

В клубе не могут определиться с будущим Ярмоленко / Фото: Reuters

Но в то же время сообщается, что в руководстве команды есть люди, считающие, что Ярмоленко может помочь команде в Лиге Европы, поэтом хотят оставить его в составе до лета.

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Именно в Лиге Европы Ярмоленко провел самый успешный матч в текущем сезоне. В поединке против Рапида украинец забил гол и заработал пенальти для своей команды.

Ярмоленко играл против Роналду / Фото: Reuters

Всего же Ярмоленко провел за Вест Хэм всего 17 матчей во всех турнирах (6 раз выходил со старта), забил 1 гол и сделал 3 ассиста.