Продавати не можна залишити: Вест Гем не може визначитись із майбутнім Ярмоленка

Андрій Ярмоленко у Вест Гемі / Фото: REUTERS

Наступного літа у Ярмоленка закінчується строк контракту з англійським клубом, тому продаж взимку – єдиний спосіб відбити за нього хоч якісь гроші.

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За інформацією Evening Standard, саме так хочуть вчинити у клубі.

У клубі не можуть визначитись із майбутнім Ярмоленком / Фото: Reuters

Але водночас повідомляється, що у керівництві команди є люди, які вважають, що Ярмоленко може допомогти команді у Лізі Європи, тому хочуть залишити його у складі до літа.

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Саме у Лізі Європи Ярмоленко провів найуспішніший матч у поточному сезоні. У поєдинку проти Рапіда українець забив гол та заробив пенальті для своєї команди.

Ярмоленко грав проти Роналду / Фото: Reuters

Всього ж Ярмоленко провів за Вест Гем всього 17 матчів у всіх турнірах (6 разів виходив зі старту), забив 1 гол і зробив 3 асисти.