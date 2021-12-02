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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Пробовала в первый раз: Белодед поделилась откровенным видео

Юлия Сениско
2 декабря, 21:49
Олимпийская призерка Игр-2020 решила осуществить свою давнюю мечту и попрыгала, словно кенгуру

Дарья Белодед - украинская дзюдоистка

21-летняя дзюдоистка Дарья Белодед осуществила свою детскую мечту и записалась на занятия по кэнго джампингу, чем поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

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"Пробовала первый раз, поэтому было очень непривычно, но думаю в последующие разы будет уже легче. Ноги горели.

С детства очень хотела попробовать", – написала дзюдоистка.

Еще, девушка активно занимается специальными упражнениями для гибкости всех мышц тела – пилатесом.

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Дзюдоистка активно следит за весом, ведь соревнуется в весовой категории до 48 килограммов.

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Каждая слабость в приеме пищи может отразиться на форме. Поэтому Белодед питается маленькими порциями. К примеру, на завтрак у нее тост с авокадо, яйцом пашот и всего несколькими зернышками икры.

Таким образом, девушка дисциплинирует себя и держит в прекрасной физической форме. Но за это спортсменка балует себя после каждой тренировки спа-процедурами.

Сауна, бассейн, баня – непременный ритуал после физических нагрузок.

Напомним, что ранее звездная дзюдоистка назвала десять причин, чтобы сделать ваше тело здоровым и красивым.

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