Приветствую в Москве – столице страны-агрессора: комментатор назвал Россию оккупантом в прямом эфире

Комментатор в прямом эфире назвал Россию страной-агрессором / Фото: Instagram, REUTERS

Для украинского ТВ поединок комментировал Сергей Лукьяненко. Его обращение к болельщикам перед началом встречи надолго войдет в историю.

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"Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве – столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров и начала войну на Востоке Украины. К сожалению, эта война унесла, по подсчетам ООН, более 13 тысяч жизней.

И, понятно, что как гражданин Украины, я сегодня хочу искренне поражения Спартаку в поединке с Лестером, поскольку спорт не может представлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями. Но как комментатор, постараюсь объективно, нейтрально работать на этом поединке", – начал свою работу на поединке Лукьяненко.

Желание комментатора и миллионов украинец сбылось – Лестер обыграл Спартак со счетом 4:3 благодаря покеру Патисона Дака.

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Позже Сергей объяснил свою позицию.

"Никогда мой матч не вызвал такой резонанс. И, если честно, я не был к этому готов. Как очевидные вещи могут восприниматься так, как будто это тайна, которую все боятся сказать? Война длится уже более семи лет! То, что Россия является агрессором и оккупантом не поддается сомнениям. Все понимают, чьи это были зеленые человечки, все понимают, почему на Востоке продолжается война. Почему я так начал свой репортаж? Чтобы снять давление. Думаете, это приятно комментировать матч домашний матч Спартака? Из студии в Киеве (лучше уточнить). Спорт же не вне политики...