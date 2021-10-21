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30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
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Приветствую в Москве – столице страны-агрессора: комментатор назвал Россию оккупантом в прямом эфире

Александр Трикиша
21 октября, 19:58
Украинский комментатор перед началом трансляции матча московского Спартака в лиге Европы на всю страну объявил Россию страной агрессором. Такого вы еще не видели!

Комментатор в прямом эфире назвал Россию страной-агрессором / Фото: Instagram, REUTERS

Для украинского ТВ поединок комментировал Сергей Лукьяненко. Его обращение к болельщикам перед началом встречи надолго войдет в историю.

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"Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве – столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров и начала войну на Востоке Украины.

К сожалению, эта война унесла, по подсчетам ООН, более 13 тысяч жизней.

И, понятно, что как гражданин Украины, я сегодня хочу искренне поражения Спартаку в поединке с Лестером, поскольку спорт не может представлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями.

Но как комментатор, постараюсь объективно, нейтрально работать на этом поединке", – начал свою работу на поединке Лукьяненко.

Желание комментатора и миллионов украинец сбылось – Лестер обыграл Спартак со счетом 4:3 благодаря покеру Патисона Дака.

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Позже Сергей объяснил свою позицию.

"Никогда мой матч не вызвал такой резонанс. И, если честно, я не был к этому готов.

Как очевидные вещи могут восприниматься так, как будто это тайна, которую все боятся сказать? Война длится уже более семи лет! То, что Россия является агрессором и оккупантом не поддается сомнениям. Все понимают, чьи это были зеленые человечки, все понимают, почему на Востоке продолжается война.

Почему я так начал свой репортаж? Чтобы снять давление. Думаете, это приятно комментировать матч домашний матч Спартака? Из студии в Киеве (лучше уточнить). Спорт же не вне политики...

Лучший вариант, к которому я пришел – выразить четкую позицию, а затем просто делать свою работу: работать объективно, беспристрастно.

Не только я, каждый сознательный украинец хочет, чтобы в нашей стране наконец наступил мир. Но, к сожалению, есть сосед, который все никак не успокаивается. И спорт не должен его прославлять", – написал Сергей у себя в Instagram.

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