Приветствую в Москве – столице страны-агрессора: комментатор назвал Россию оккупантом в прямом эфире

Комментатор в прямом эфире назвал Россию страной-агрессором / Фото: Instagram, REUTERS
Для украинского ТВ поединок комментировал Сергей Лукьяненко. Его обращение к болельщикам перед началом встречи надолго войдет в историю.
Читайте также: Россия кричит, что футбол вне политики, а у самих на стадионе прославляют боевиков "ДНР"
"Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве – столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров и начала войну на Востоке Украины.
К сожалению, эта война унесла, по подсчетам ООН, более 13 тысяч жизней.
И, понятно, что как гражданин Украины, я сегодня хочу искренне поражения Спартаку в поединке с Лестером, поскольку спорт не может представлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями.
Но как комментатор, постараюсь объективно, нейтрально работать на этом поединке", – начал свою работу на поединке Лукьяненко.
Желание комментатора и миллионов украинец сбылось – Лестер обыграл Спартак со счетом 4:3 благодаря покеру Патисона Дака.
Позже Сергей объяснил свою позицию.
"Никогда мой матч не вызвал такой резонанс. И, если честно, я не был к этому готов.
Как очевидные вещи могут восприниматься так, как будто это тайна, которую все боятся сказать? Война длится уже более семи лет! То, что Россия является агрессором и оккупантом не поддается сомнениям. Все понимают, чьи это были зеленые человечки, все понимают, почему на Востоке продолжается война.
Почему я так начал свой репортаж? Чтобы снять давление. Думаете, это приятно комментировать матч домашний матч Спартака? Из студии в Киеве (лучше уточнить). Спорт же не вне политики...
Лучший вариант, к которому я пришел – выразить четкую позицию, а затем просто делать свою работу: работать объективно, беспристрастно.
Не только я, каждый сознательный украинец хочет, чтобы в нашей стране наконец наступил мир. Но, к сожалению, есть сосед, который все никак не успокаивается. И спорт не должен его прославлять", – написал Сергей у себя в Instagram.