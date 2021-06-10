11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Россия кричит, что футбол вне политики, а у самих на стадионе прославляют боевиков "ДНР"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 17:29
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Лозунг "Героям слава" стал поперек горла россиянам. И это после того, как у них в стране болельщики спокойно прославляли боевиков незаконных формирований
В России против лозунга "Героям слава!", а сами прославляют боевиков
В России против лозунга "Героям слава!", а сами прославляют боевиков

В России продолжается истерия из-за новой формы сборной Украины. Накануне россияне отправили письмо в УЕФА, где утверждали, что футбол должен всегда оставаться вне политики и добились того, что Украине приказали убрать лозунг "Героям слава!". Но соблюдают ли эти принципы в самой России?

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Уже семь лет между Украиной и Россией идет война. С начала конфликта российские футбольные болельщики встали на строну властей. Еще летом 2014-го флаги так называемой "ДНР" российские фанаты вывешивали на матчах сборной на чемпионате мира Бразилии.

Затем в октябре того же года в отборе на Евро-2016 болельщики из России принесли флаг так называемой "ДНР" на стадион в Швеции. Сначала полотнище вывесили на подходах к арене, а затем пытались растянуть и внутри стадиона, но нашлись адекватные люди, не позволившие этого сделать. Кстати, виновнику в итоге разбили нос прямо на трибуне.

Фото: Вконтакте
Фото: Вконтакте
Фото: Вконтакте
Фото: Вконтакте
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А спустя несколько дней фанаты провели масштабную акцию с "прославлением" лидеров боевиков, вывесив их огромные портреты во время встречи Россия – Молдова на стадионе в Москве. Там им уже никто не мешал. Под растяжками с изображением боевиков красовалась надпись "гордость нации". Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что болельщики пронесли эти полотнища без ведома руководства арены.

А еще флаги так называемой "ДНР" вывесили во время открытия стадиона московского Спартака "Открытие-Арена".

Кроме этого, подобные акции проводили дружественные с россиянами фанаты иностранных клубов. Не трудно догадаться, что подобные акции проходили не без одобрения из Москвы. Флаги псевдо республик появлялись на стадионах в Сербии и Испании. А в Бильбао, кстати, еще и марш проводили в поддержку "Новороссии".

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