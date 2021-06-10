Россия кричит, что футбол вне политики, а у самих на стадионе прославляют боевиков "ДНР"

Лозунг "Героям слава" стал поперек горла россиянам. И это после того, как у них в стране болельщики спокойно прославляли боевиков незаконных формирований

В России против лозунга "Героям слава!", а сами прославляют боевиков

В России продолжается истерия из-за новой формы сборной Украины. Накануне россияне отправили письмо в УЕФА, где утверждали, что футбол должен всегда оставаться вне политики и добились того, что Украине приказали убрать лозунг "Героям слава!". Но соблюдают ли эти принципы в самой России?

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Уже семь лет между Украиной и Россией идет война. С начала конфликта российские футбольные болельщики встали на строну властей. Еще летом 2014-го флаги так называемой "ДНР" российские фанаты вывешивали на матчах сборной на чемпионате мира Бразилии.

Затем в октябре того же года в отборе на Евро-2016 болельщики из России принесли флаг так называемой "ДНР" на стадион в Швеции. Сначала полотнище вывесили на подходах к арене, а затем пытались растянуть и внутри стадиона, но нашлись адекватные люди, не позволившие этого сделать. Кстати, виновнику в итоге разбили нос прямо на трибуне.

Фото: Вконтакте Фото: Вконтакте Фото: Вконтакте Фото: Вконтакте 1 /4

А спустя несколько дней фанаты провели масштабную акцию с "прославлением" лидеров боевиков, вывесив их огромные портреты во время встречи Россия – Молдова на стадионе в Москве. Там им уже никто не мешал. Под растяжками с изображением боевиков красовалась надпись "гордость нации". Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что болельщики пронесли эти полотнища без ведома руководства арены.

А еще флаги так называемой "ДНР" вывесили во время открытия стадиона московского Спартака "Открытие-Арена".

Кроме этого, подобные акции проводили дружественные с россиянами фанаты иностранных клубов. Не трудно догадаться, что подобные акции проходили не без одобрения из Москвы. Флаги псевдо республик появлялись на стадионах в Сербии и Испании. А в Бильбао, кстати, еще и марш проводили в поддержку "Новороссии".