23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец 1
Львов 1
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
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Мариуполь --
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6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Барселона --
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Зальцбург --
2 ноября 19:45
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Челси --
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Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
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Манчестер Юнайтед --
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Лилль --
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Пришлось вызывать врача: сын Холифилда уничтожил очередного соперника

Александр Трикиша
24 октября, 08:51
Сын легендарного боксера Эвандера Холифилда Эван одержал восьмую подряд победу на профессиональном ринге. Уже во втором раунде он нокаутировал Чарльза Стэнфорда

Эван Холифилд нокаутировал Чарльза Стэнфорда

Холифилд-младший активно начал поединок, а во втором раунде довел дело до победы. Он нанес точный удар левым хуком, а затем еще добавил с правой, пока соперник падал на канвас.

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Нокаут оказался достаточно серьезным. Рефери не стал отсчитывать до 10, а затем подозвал к себе врача.

Эван одержал восьмую победу в профи и шестую – нокаутом. Для его соперника это поражение стало четвертым при шести победах.

Ранее стали известны дата и соперник Тайсона Фьюри. Легендарный промоутер Боб Арум проанонсировал будущий поединок своего клиента Тайсона Фьюри.

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Также Боб Арум посоветовал Джошуа не встречаться с Усиком – будет только хуже. Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри считает, что в реванше Александр Усик снова победит Джошуа.

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