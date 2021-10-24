23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець 1
Львів 1
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Довелося викликати лікаря: син Холіфілда знищив чергового суперника

Олександр Трикіша
24 жовтня, 08:51
Син легендарного боксера Евандера Холіфілда Еван здобув восьму поспіль перемогу на професійному рингу. Уже в другому раунді він нокаутував Чарльза Стенфорда

Еван Холіфілд нокаутував Чарльза Стенфорда

Холіфілд-молодший активно почав поєдинок, а в другому раунді довів справу до перемоги. Він завдав точного удару лівим хуком, а потім ще додав з правої, поки суперник падав на канвас.

Читайте також: Ломаченко його так не бив: Лопесу врізав найсильніша людина планети

Реклама

Нокаут виявився досить серйозним. Рефері не став відраховувати до 10, а потім покликав до себе лікаря.

Еван здобув восьму перемогу в профі і шосту – нокаутом. Для його суперника ця поразка стала четвертою при шести перемогах.

Раніше стали відомі дата і суперник Тайсона Ф'юрі. Легендарний промоутер Боб Арум проанонсував майбутній поєдинок свого клієнта Тайсона Ф'юрі.

Реклама

Також Боб Арум порадив Джошуа не зустрічатися з Усиком – буде тільки гірше. Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі вважає, що в реванші Олександр Усик знову переможе Джошуа.

Реклама