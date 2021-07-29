Примейра ждет: Роман Зозуля переходит в известный португальский клуб

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля может поменять Испанию на Португалию. Как сообщает A Bola, украинец продолжит карьеру в Эшториле. Источник сообщает, что Роман уже подписал контракт с португальским клубом до июня 2022 года.

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Летом Зозуля стал свободным агентом после того, как его Альбасете понизился в классе и вылетел в третий испанский дивизион.

Украинский форвард мог остаться в Испании и перейти в Алькоркон, но фанатские группировки восстали против этого трансфера из-за политических взглядов Романа.

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Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es

В прошедшем сезоне Роман сыграл за Альбасете в 37 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист. Эшторил в прошлом сезоне стал чемпионом второго дивизиона Португалии и вернулся в элиту спустя три сезона.

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

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