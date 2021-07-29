Прімейра чекає: Роман Зозуля переходить до відомого португальського клубу

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Ексгравець збірної України Роман Зозуля може змінити Іспанію на Португалію. Як повідомляє A Bola, українець продовжить кар'єру в Ешторілі. Джерело інформує, що Роман вже підписав контракт з португальським клубом до червня 2022 року.

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Влітку Зозуля став вільним агентом після того, як його Альбасете понизився в класі і вилетів в третій іспанський дивізіон.

Український форвард міг залишитися в Іспанії і перейти в Алькоркон, але фанатські угруповання повстали проти цього трансферу через політичні погляди Романа.

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Роман Зозуля/Фото albacetebalompie.es

В минулому сезоні Зозуля зіграв за Альбасете в 37 матчах, в яких забив 2 голи і зробив 1 асист. Ешторіл в попередньому сезоні став чемпіоном другого дивізіону Португалії і повернувся до еліти через три сезони.

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

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