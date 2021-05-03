Прикрыла тело букетом цветов: легкоатлетка поразила откровенной фотосессией

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Завершив тренировочный лагерь в турецком Белеке, чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук вернулась домой. В эти сексуальная спортсменка уделяет время родным и близким, а также себе самой: девушка получает удовольствие от вождения машины, а еще устроила огненную фотосессию.
На днях знаменитая легкоатлетка облачилась в пеньюар.
Сегодня вечером Марина на своей страничке в Instagram поделилась несколькими кадрами в стиле ню. Красавица оголила грудь и прикрыла ее букетом нарциссов, которые засунула за пояс штанов, подчеркивающих изгибы ее потрясающей фигуры. При этом она еще сделала и ярко-салатовый маникюр.
Фотографии Бех-Романчук подписала романтично на английском языке:
"Эти несколько дней дома полностью наполнили мою душу настоящей весной".
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Напомним, летом украинка выступит на Олимпийских играх в Токио, где является одной из претенденток на "золото".
Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS
Ранее сексуальная легкоатлетка после трипчика показала свой пресс.
Смотрите, как Марина закалялась в холодном бассейне:
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