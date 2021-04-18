Прикрыла себя только бантиком: знойная девушка футболиста Шахтера отмечает день рождения

Модель Даша Савина, невеста Валерия Бондаря, на свое 20-летие порадовала поклонников сообщением, что ее фото в этом году будут очень жаркими

В субботу Шахтер проиграл Динамо в чемпионате Украины. Защитник "горняков" Валерий Бондарь отыграл весь матч. Но сегодня ему уже стоит переключиться, ведь его невеста празднует юбилей. Модели Даше Савиной 18 апреля исполняется 20 лет.

Недавно Даша Савина показалась в мини-платье и чулках. Сегодня огненная красотка просто завалила свою страничку в Instagram десятками фотографий и поздравлений, которые она получила. Не забыла девушка и сама себя поздравить кадрами в стиле ню, прикрыв свое тело только легким платьицем в форме бантика.

Савина поведала, что будет продолжать радовать фоловеров жаркими фото и дальше.

Пока что сексуальная модель наслаждается огромным вниманием к себе и тем, как изменилась ее жизнь в последнее время:

"Я любима! По-настоящему счастлива как девушка! Мой мужчина меня уважает, любит, ценит, балует, радует и каждый день достает мне звезды с неба! Я успешна! У меня есть любимая работа! Я интересна обществу! Моя аудитория очень большая и разнонациональная. Обо мне говорят, мне подражают даже те, кто был в медийной теме еще тогда, когда я лишь под стол ходила, меня обсуждают, а значит, я впереди! За последние полгода я сделала невозможное, перевернула свою жизнь на 360 градусов... но это только начало. Меня не остановить!"

Конечно же, Валерий подготовил любимой кучу подарков и яркое поздравление, о чем отчитался в соцсетях.

А некоторые острословы пишут в комментариях: "Вернись к Супряге, чемпионство уже у Динамо". Напомним, ранее она встречалась с форвардом "бело-голубых".

Ранее невеста игрока Шахтера попросила выбрать между ней и другой красоткой.

Вспомним, как Валерий Бондарь забивал в ворота Ворсклы: