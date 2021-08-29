Приглашать из России футболистов не буду! Я видел фото погибших солдат! Мощное заявление Петракова

Александр Петраков будет руководить сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков объяснил почему не собирается приглашать в команду футболистов из чемпионата России.

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"Скажу вам откровенно, я не рассматриваю вопрос о вызове игроков из чемпионата России.

А знаете, почему? Я вот в феврале месяце сидел дома, вы сами понимаете – пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пройдусь. Я — коренной киевлянин, думаю, просто пройду по городу. Взял и просто пешком пошел по городу.

Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону Динамо ведет дорога, к музею. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор. А в стороне от Михайловской церкви – фотографии. Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий...

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Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Осталось столько и детей, и сирот... Поэтому – нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени... Но на данном этапе – нет. Говорю прямо и откровенно", – сказал Петраков.

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Напомним, уже 1 сентября сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана, а 4 сентября матч с Францией.