Запрошувати з Росії футболістів не буду! Я бачив фото загиблих солдат! Потужна заява Петракова

Олександр Петраков буде керувати збірною України у відборі на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков пояснив, чому не збирається запрошувати в команду футболістів із чемпіонату Росії.

Читайте також: Хто такий Петраков: 5 фактів про нового тренера збірної

"Скажу вам відверто, я не розглядаю питання про виклик гравців із чемпіонату Росії. А знаєте чому? Я ось у лютому сидів удома, ви самі розумієте – пандемія, стільки не працював. Кажу дружині, мовляв, пройдуся. Я – корінний киянин, думаю, просто пройду містом. Узяв і просто пішки пішов по місту. Підійшов до Михайлівської церкви. І звідти вниз до стадіону "Динамо" веде дорога, до музею. Зайшов в Андріївську церкву відреставровану, подивився, у Софійський собор. А в стороні від Михайлівської церкви – фотографії. Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і хлопці молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій... Я зрозумів, що зараз ні футболістів з Росії, ні примирення апріорі бути не може. Залишилося стільки і дітей, і сиріт... Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, із часом... Але на цьому етапі – ні. Кажу прямо і відверто", – сказав Петраков.

Реклама

Читайте також: Яке завдання вирішує Петраков. Розклади для України у відборі на ЧС-2022

Нагадаємо, вже 1 вересня збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Казахстану, а 4 вересня матч із Францією.