Придется отсидеть: неприятный сюрприз для Роналду в Англии

Криштиану Роналду посадят на карантин / Фото: REUTERS

Вчера Роналду прибыл в расположение Манчестер Юнайтед, но приступить к тренировкам сможет только после того, как отбудет пятидневный карантин.

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Во второй и пятый день изоляции Роналду должен сдать тесты на коронавирус. В случае отрицательного результата он сможет присоединиться к команде. Кстати, Роналду забрал себе легендарный номер.

Фанаты ждут первого матча Роналду за МЮ после возвращения / Фото: Reuters

Manchester Evening News отмечает, что МЮ делал запрос в британское Правительство с просьбой отменить карантин для португальца, но получил отказ.

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Накануне Роналду стал лучшим бомбардиров в истории национальных сборных. Португалец побил рекорд иранца Али Даеи.

В этом же матче против Ирландии Роналду заработал желтую карточку и пропустит следующий матч отбора на ЧМ-2022 против Азербайджана.

Поэтому главный тренер Фернандо Сантуш решил отпустить игрока в расположение клуба уже сейчас, несмотря на то, что сегодня португальцы проведут товарищеский матч против Катара.