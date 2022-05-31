Пресс-конференция тренера сборной Украины. Что говорит Петраков перед Шотландией (видео)

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Завтра, 1 июня, сборная Украины проведет свой первый официальный матч после начала полномасштабной войны в нашей стране. Соперником в поединке отбора на ЧМ-2022 станет сборная Шотландии. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина будет доступна на нашем сайте. Сегодня же пресс-конференцию проведет коуч национальной сборной Александр Петраков. В прямом эфире вы сможете посмотреть ее в плеере ниже. Старт – в 20:30.

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Напомним, что наша сборная начала сбор еще месяц назад в Словении и в мае успела провести три спарринга, в которых ни разу не проиграла:

2:1 с Боруссией Менхенгладбах

с Боруссией Менхенгладбах 3:2 с Эмполи

с Эмполи 1:1 с Риекой

Теперь же "сине-желтых" ожидают официальные матчи. В случае победы над Шотландией украинцы 5 июня сразятся с Уэльсом за право поехать на ЧМ-2022, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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Букмекеры фаворитом противостояния считают сборную Шотландии. Коэффициент на ее проход в финал отбора равен 1.68, тогда как на Украину – 2.26. В процентном соотношении расстановка сил – 57% на 43%.