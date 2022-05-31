1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Пресс-конференция тренера сборной Украины. Что говорит Петраков перед Шотландией (видео)

Анатолий Дерека
31 мая, 18:34
Сутки остались до долгожданной битвы с шотландцами в отборе на ЧМ-2022. Смотрим вместе общение коуча национальной сборной с журналистами

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Завтра, 1 июня, сборная Украины проведет свой первый официальный матч после начала полномасштабной войны в нашей стране. Соперником в поединке отбора на ЧМ-2022 станет сборная Шотландии. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина будет доступна на нашем сайте. Сегодня же пресс-конференцию проведет коуч национальной сборной Александр Петраков. В прямом эфире вы сможете посмотреть ее в плеере ниже. Старт – в 20:30.

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Напомним, что наша сборная начала сбор еще месяц назад в Словении и в мае успела провести три спарринга, в которых ни разу не проиграла:

  • 2:1 с Боруссией Менхенгладбах
  • 3:2 с Эмполи
  • 1:1 с Риекой

Теперь же "сине-желтых" ожидают официальные матчи. В случае победы над Шотландией украинцы 5 июня сразятся с Уэльсом за право поехать на ЧМ-2022, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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Букмекеры фаворитом противостояния считают сборную Шотландии. Коэффициент на ее проход в финал отбора равен 1.68, тогда как на Украину – 2.26. В процентном соотношении расстановка сил – 57% на 43%.