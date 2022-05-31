1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Прес-конференція тренера збірної України. Що каже Петраков перед Шотландією (відео)

Анатолій Дерека
31 травня, 18:34
Доба залишилася до довгоочікуваної битви із шотландцями у відборі на ЧС-2022. Дивимося разом спілкування коуча національної збірної з журналістами

Тренер збірної України Олександр Петраков

Завтра, 1 червня, збірна України проведе свій перший офіційний матч після початку повномасштабної війни у нашій країні. Суперником у двобої відбору на ЧС-2022 стане збірна Шотландії. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна буде доступна на нашому сайті. Сьогодні ж прес-конференцію проведе коуч національної збірної Олександр Петраков. У прямому ефірі ви зможете подивитись її у плеєрі нижче. Старт – о 20:30.

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Нагадаємо, що наша збірна почала збір ще місяць тому у Словенії та у травні встигла провести три спаринги, в яких жодного разу не програла:

  • 2:1 з Боруссією Менхенгладбах
  • 3:2 з Емполі
  • 1:1 з Рієкою

Тепер же на "синьо-жовтих" чекають офіційні матчі. У разі перемоги над Шотландією українці 5 червня змагатимуться з Уельсом за право поїхати на ЧС-2022, який відбудеться у листопаді-грудні в Катарі.

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Букмекери фаворитом протистояння вважають збірну Шотландії. Коефіцієнт на її прохід у фінал відбору дорівнює 1.68 , тоді як на Україну – 2.26. У відсотковому співвідношенні розклад сил – 57% на 43%.