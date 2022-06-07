7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Пресс-конференция Александра Петракова перед Ирландией: онлайн-трансляция (видео)

Анатолий Дерека
7 июня, 10:29
Тренер сборной Украины пообщается с журналистами накануне старта в Лиге наций. Следите за пресс-конференцией с нами!

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Уже завтра сборная Украины начнет свой путь в Лиге наций 2022-2023. В воскресенье "сине-желтые" минимально уступили Уэльсу в борьбе за путевку на ЧМ-2022. Теперь же команда сконцентрируется на новом турнире.

В среду Украина в Дублине будет противостоять Ирландии. Сегодня главный тренер сборной Александр Петраков проведет предматчевую пресс-конференцию, за которой в режиме онлайн вы сможете следить у нас на сайте. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

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Сам матч состоится завтра в 21:45. Напомним, что по итогам прошлой Лиги наций наша команда вылетела из элитного дивизиона из-за кабинетного решения.

Швейцарские власти не дали нашей команде провести решающую дуэль с их сборной из-за большого количества зараженных ковидом. В итоге УЕФА не нашел ничего лучшего как влепить Украине техническое поражение и искусственно отправить ее во второй дивизион.

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Теперь же "сине-желтые" готовы обратно пробивать себе путь в элиту. Для этого нужно выиграть группу с Ирландией, Арменией и уже знакомой нам Шотландией.

Отметим, что Ирландия – одна из немногих европейских сборных, с которыми Украина еще ни разу не играла. Команда по три раза принимала участие на ЧМ и ЧЕ. Лучший показатель – четвертьфинал на Мундиале 1990 года.