Вытерли ноги об подонка! Болельщики сборной Украины унизили Тимощука (видео)

Фанаты "сине-желтых" не могут простить Анатолию предательство во время войны с Россией

По футболке Тимощука потоптались болельщики

Вчера сборная Украины потерпела неудачу в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова проиграла валлийцам и пустила их на Мундиаль в Катар.

Перед игрой наши болельщики провели акцию протеста против предателя Украины Анатолия Тимощука. Напомним, что главный гвардеец нашей сборной продолжает работать в России после начала полномасштабной войны и ни слова не говорит об агрессоре.

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Фанаты не забыли трусливое поведение уроженца Луцка. Возле стадиона в Кардиффе они использовали футболку Анатолия из Зенита в качестве тряпки. Об нее мог вытереть ноги любой желающий.

За свою карьеру Анатолий успел поиграть за Волынь, Шахтер, Зенит, Баварию и Кайрат. Также на его счету аж 144 матча за сборную Украины и 4 гола.

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Ранее появилась информация, что Тимощук является агентом ФСБ России и поэтому не говорит ни слова о нападении фашистов на его Родину. Данную теорию подтверждает бывший менеджер Анатолия Виталий Юрченко.